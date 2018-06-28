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28.06.2018 18:57 У «Тулицы» новый главный тренер "Вести-Тула"





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журналистам представили Александра Перепёлкина. Этот специалист известен в волейбольных кругах по работе старшим тренером в казанском «Динамо» и череповецкой «Северянке».



Предполагается, что тульская команда начнет готовиться к предстоящему сезону 23 июля, ровно за два месяца до старта чемпионата. Сейчас идет укрепление состава. Сформированный бюджет на предстоящий сезон в руководстве клуба называют достаточным. Также сегодня были озвучены задачи для команды.



По словам директора волейбольного клуба «Тулица» Валерия Московского, «…цель клуба, как в предыдущем сезоне так и в этом - это возвращение было славы тульского волейбола. Что касается команды, то наша задача - попадание в тройку, в медальный зачет».



Одним из первых решений нового главного тренера стала отмена одного выездного сбора команды, в пользу тренировок в Туле. Александру Перепёлкину в качестве тренировочной базы приглянулся Центральный парк оружейной столицы. Именно в нём будет проходить часть занятий команды на стадии предсезонной подготовки.



«Там есть несколько кругов, прекрасно подходящих для беговых тренировок. Хорошие пляжные площадки для волейбола. Все, что нужно команде для тренировок есть», - говорит Александр Перепелкин.



Сегодня качестве главного тренера волейбольной команды «Тулица»журналистам представили Александра Перепёлкина. Этот специалист известен в волейбольных кругах по работе старшим тренером в казанском «Динамо» и череповецкой «Северянке».Предполагается, что тульская команда начнет готовиться к предстоящему сезону 23 июля, ровно за два месяца до старта чемпионата. Сейчас идет укрепление состава. Сформированный бюджет на предстоящий сезон в руководстве клуба называют достаточным. Также сегодня были озвучены задачи для команды.По словам директора волейбольного клуба «Тулица» Валерия Московского, «…цель клуба, как в предыдущем сезоне так и в этом - это возвращение было славы тульского волейбола. Что касается команды, то наша задача - попадание в тройку, в медальный зачет».Одним из первых решений нового главного тренера стала отмена одного выездного сбора команды, в пользу тренировок в Туле. Александру Перепёлкину в качестве тренировочной базы приглянулся Центральный парк оружейной столицы. Именно в нём будет проходить часть занятий команды на стадии предсезонной подготовки.«Там есть несколько кругов, прекрасно подходящих для беговых тренировок. Хорошие пляжные площадки для волейбола. Все, что нужно команде для тренировок есть», - говорит Александр Перепелкин.













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