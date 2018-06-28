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28.06.2018 18:39 На Вильямса в Туле уложат два километра асфальта "Вести-Тула"





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Как заверили городские власти, помимо самой дороги, будут отремонтированы прилегающие к ней тротуары, смотровые колодцы, а также все примыкания и съезды с одной из самых оживленных магистралей Пролетарского района.



Ввиду большой транспортной загруженности улицы Вильямса, её ремонт ведётся в ночное время. А завершить все работы планируют к середине августа. Напомним, что всего в этом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле будет отремонтировано 14 участков автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся на девяти объектах.







Почти два километра нового дорожного полотна будет уложено на улице Вильямса в Туле. Подрядная организация уже приступила к фрезерованию старого асфальта.Как заверили городские власти, помимо самой дороги, будут отремонтированы прилегающие к ней тротуары, смотровые колодцы, а также все примыкания и съезды с одной из самых оживленных магистралей Пролетарского района.Ввиду большой транспортной загруженности улицы Вильямса, её ремонт ведётся в ночное время. А завершить все работы планируют к середине августа. Напомним, что всего в этом году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в Туле будет отремонтировано 14 участков автомобильных дорог. Сейчас работы ведутся на девяти объектах.

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