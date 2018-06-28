НОВОСТИ | Общество







28.06.2018 18:30 В Туле готовят проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения "Вести-Тула"





| фото |



Напомним, что в январе 2017 года в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм подведённых к Медвенско-Осетровскому водозабору. Тогда без воды осталась большая часть Пролетарского округа.





В Туле появится зона санитарной охраны Медвенско-Осетровского водозабора. Магистральный водовод включает 59 артезианских скважин и 115 км трубопровода, в том числе и сети водопровода жилого комплекса «Молодежный». Зону санитарной охраны создают, чтобы защитить места водозабора от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.Напомним, что в январе 2017 года в результате проведения несанкционированных земляных работ произошло повреждение водоводов диаметром 600 мм и 900 мм подведённых к Медвенско-Осетровскому водозабору. Тогда без воды осталась большая часть Пролетарского округа.

Читать @gtrktula

















