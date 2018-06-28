НОВОСТИ | Общество







28.06.2018 18:20 КМЗ не выполняет требования Роспотребнадзора "Вести-Тула"





| фото |



Однако окончательная её граница для предприятия не установлена и, несмотря на судебное решение, до настоящего времени эти работы не проведены.



Также на самом предприятии в ходе проверки санитарных требований выявлены многочисленные нарушения. В этой связи специалистами управления было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в том числе два в отношении юридического лица.







Косогорский металлургический завод игнорирует и не выполняет требования Роспотребнадзора. Как указывают в ведомстве, КМЗ имеет санитарно-эпидемиологическое заключение по расчетной санитарно-защитной зоне.Однако окончательная её граница для предприятия не установлена и, несмотря на судебное решение, до настоящего времени эти работы не проведены.Также на самом предприятии в ходе проверки санитарных требований выявлены многочисленные нарушения. В этой связи специалистами управления было составлено 12 протоколов об административных правонарушениях, в том числе два в отношении юридического лица.

Читать @gtrktula

















