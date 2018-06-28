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НОВОСТИ | Общество



28.06.2018 16:30 В Тульской области на учете состоят более 2,5 тысяч наркоманов
"Вести-Тула"



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Сейчас в Тульской области на учете состоят более 2,5 тысяч человек, которые употребляют наркотики. И это только официальные данные. Они были озвучены на заседании антинаркотической комиссии Тульской области. Её провел глава региона Алексей Дюмин.

По словам губернатора, огромное значение имеет работа по мотивированию тех, кто употреблял наркотики, к прохождению лечения и к последующей реабилитации. Процесс этот не быстрый, а потому важно, чтобы в этой деятельности принимали участие все: от исполнительной власти, до представителей общественных организаций и Русской Православной Церкви.

Результатами свое работы на заседании региональной антинаркотической комиссии поделились специалисты негосударственного реабилитационного центра «Страна живых».
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