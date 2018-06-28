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28.06.2018 16:20 Большая Тула становится светлее Надежда Долгих





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Сейчас здесь устанавливают опоры, их будет 20. Сделают безопасной проезжую часть порядка 32-х светильников. Протяженность питающей линии - более километра. Уже преобразился тротуар на проспекте Ленина от улицы Циолковского до Станиславского, где в этом году установили 22 фонаря.



На очереди освещение деревень Волоть, Старое Басово, Березовка, поселок Ленинский, улица Пировская. Из тени выйдут девять населенных пунктов Большой Тулы. Это план работы лишь второго этапа, который, по словам представителей «Тулагорсвета», будет завершен до 15 июля. Всего же в этом году осветят 104 объекта.



«Процентов 70-80 из этого объема – это устройство наружного освещение в бывшем Ленинском районе. Там освещение практически отсутствовало. – Говорит главный инженер МПК «Тулагорсвет» Юрий Морозов. – В первую очередь освещаются те участки, по которым есть предписания ГИБДД, поручения администрации Тулы и массовые жалобы жителей».



Заявки на освещение принимают в управлениях округов Тулы. А вот будет ли программа действовать и в следующем году, пока неизвестно. Однако единогласное мнение жителей таково: освещать город необходимо в предупредительном режиме.



На этом участке 5-й Криволученской с одной стороны фабрика, с другой - частный сектор. Автомобилей, в том числе грузовых, ездит здесь немало. Ходят тут и пешеходы. Однако передвигаться по этой улице в темное время суток было просто опасно. Пока за дело не взялись электрики.Сейчас здесь устанавливают опоры, их будет 20. Сделают безопасной проезжую часть порядка 32-х светильников. Протяженность питающей линии - более километра. Уже преобразился тротуар на проспекте Ленина от улицы Циолковского до Станиславского, где в этом году установили 22 фонаря.На очереди освещение деревень Волоть, Старое Басово, Березовка, поселок Ленинский, улица Пировская. Из тени выйдут девять населенных пунктов Большой Тулы. Это план работы лишь второго этапа, который, по словам представителей «Тулагорсвета», будет завершен до 15 июля. Всего же в этом году осветят 104 объекта.«Процентов 70-80 из этого объема – это устройство наружного освещение в бывшем Ленинском районе. Там освещение практически отсутствовало. – Говорит главный инженер МПК «Тулагорсвет» Юрий Морозов. – В первую очередь освещаются те участки, по которым есть предписания ГИБДД, поручения администрации Тулы и массовые жалобы жителей».Заявки на освещение принимают в управлениях округов Тулы. А вот будет ли программа действовать и в следующем году, пока неизвестно. Однако единогласное мнение жителей таково: освещать город необходимо в предупредительном режиме.











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