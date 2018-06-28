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28.06.2018 13:14 В Тульской области стало меньше детей, оставшихся без попечения родителей "Вести-Тула"





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В целом благодаря последовательной работе за последние пять лет численность детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась в области на 27 с половиной процентов, а устройство детей-сирот на воспитание в семьи ежегодно растет. На поддержку опекунов и усыновителей в нашем регионе ежегодно выделяется порядка 700 млн. рублей.





416 квартир предоставлены в области детям-сиротам в минувшем году. Это максимальный за последние четыре года результат. Об этом на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тульской области доложил министр труда и социальной защиты региона Андрей Филиппов.В целом благодаря последовательной работе за последние пять лет численность детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась в области на 27 с половиной процентов, а устройство детей-сирот на воспитание в семьи ежегодно растет. На поддержку опекунов и усыновителей в нашем регионе ежегодно выделяется порядка 700 млн. рублей.

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