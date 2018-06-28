НОВОСТИ | Общество







28.06.2018 12:52 Жителям дома в Плавске помогли справиться с коммунальными проблемами Анастасия Октябрьская





| фото |



«Фонд развития Тульской области приступил к реализации. Была установлена детская игровая площадка. Это поручение было выполнено достаточно быстро. В течение полутора недель детки уже могли играть на благоустроенной детской площадке», - говорит директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева



Не обошли стороной этот дом и коммунальные беды. Кровля пришла в негодность. Люди годами держали наготове тазики и вёдра на случай дождя. О ремонте в квартирах и речи не вели. Крыша нуждалась в капитальном ремонте, который по графику был запланирован на 2025 год.



«В течение ближайшего времени перечислим вам деньги на ремонт кровли. – Сказал губернатор Алексей Дюмин во время встречи с жильцами дома. - Деньги будут перечислены в течение трех дней. Минимальный срок я с них требую полтора месяца. Но давайте гнать не будем. Два месяца, чтобы сделали качественно и в срок».



Работали на опережение и сдали новую кровлю, отремонтированный после пожара подъезд и благоустроенный двор раньше срока. Финал у этой истории мог быть другим. Но только не на улице Победы.

Настоящий плавский парк развлечений, аттракционами которого пользуются не только жители ближайших домов. Сюда, кажется, приходит детвора со всех концов небольшого города. Ждать обустроенную детскую площадку малышам долго не пришлось. Как только просьба дошла до губернатора в позабытом дворе появились рабочие.«Фонд развития Тульской области приступил к реализации. Была установлена детская игровая площадка. Это поручение было выполнено достаточно быстро. В течение полутора недель детки уже могли играть на благоустроенной детской площадке», - говорит директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия ФедосееваНе обошли стороной этот дом и коммунальные беды. Кровля пришла в негодность. Люди годами держали наготове тазики и вёдра на случай дождя. О ремонте в квартирах и речи не вели. Крыша нуждалась в капитальном ремонте, который по графику был запланирован на 2025 год.«В течение ближайшего времени перечислим вам деньги на ремонт кровли. – Сказал губернатор Алексей Дюмин во время встречи с жильцами дома. - Деньги будут перечислены в течение трех дней. Минимальный срок я с них требую полтора месяца. Но давайте гнать не будем. Два месяца, чтобы сделали качественно и в срок».Работали на опережение и сдали новую кровлю, отремонтированный после пожара подъезд и благоустроенный двор раньше срока. Финал у этой истории мог быть другим. Но только не на улице Победы.









Читать @gtrktula

















