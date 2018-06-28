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28.06.2018 12:23 В регионе проходят масштабные тактические учения Виталий Моторин





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Мы сейчас находимся в настоящей армейской землянке. Именно такую военные оборудуют для своих нужд в условиях боевых действий или учебно-полевых сборов, здесь есть печка буржуйка, керосиновая лампа и шесть спальных мест. Рассчитана она правда на большое количество человек. Все дело в том, что примерно треть личного состава может отдыхать - остальная несет боевое дежурство. Эти землянки поразительная смесь опыта выживания еще времен великой отечественной и современных технологий.



«Вот этот покров защищает от радиолокационного излучения. Это позволяет защитить от средств наблюдения, от налета авиации противника, от средств разведки противника», - рассказывает начальник организационно-планового отделения тыла 106-ой дивизии ВДВ Николай Карагулин.



В качестве обучаемых, здесь вовсе не новобранцы - заместители командиров боевых дивизий. Так что во многом эти учения - обмен опытом. Простой пример - колонна с грузами и людьми, попала в условную засаду. Как рассказал заместитель командующего воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин, «…один из методов преодоления участка нападения - это когда расстояние между машинами увеличивается и набирается огромная скорость, чтобы гранатометчики не попали в машину. Основная задача - преодолеть участок нападения».



Тяжелые машины набрали скорость до 70 километров в час. Впрочем к примеру в Новороссийске, поступили бы иначе. «У нас горная местность. Мы используем несколько другие методики, поскольку при перемещении техники по горной местности, колонна останавливается и занимает круговую оборону», - говорит командир отдельного батальона материального обеспечения, 7-ой десантно-штурмовой дивизии (г. Новоросийск) Алексей Терехов.



Эти учения на базе Тульской дивизии продлятся до конца этой недели, и для военных со всей страны это хорошая возможность получить боевой опыт в мирных условиях.

Если вы еще не заметили разведчика, то в реальном бою уж давно бы погибли. Наблюдательные отряды - первое с чем сталкиваются гости, которым десантники не рады. Охраняют эти бойцы своего рода полевой городок, специально построенный в качестве иллюстрации того, как должны быть оборудованы и замаскированы позиции размещения личного состава в тылу.Мы сейчас находимся в настоящей армейской землянке. Именно такую военные оборудуют для своих нужд в условиях боевых действий или учебно-полевых сборов, здесь есть печка буржуйка, керосиновая лампа и шесть спальных мест. Рассчитана она правда на большое количество человек. Все дело в том, что примерно треть личного состава может отдыхать - остальная несет боевое дежурство. Эти землянки поразительная смесь опыта выживания еще времен великой отечественной и современных технологий.«Вот этот покров защищает от радиолокационного излучения. Это позволяет защитить от средств наблюдения, от налета авиации противника, от средств разведки противника», - рассказывает начальник организационно-планового отделения тыла 106-ой дивизии ВДВ Николай Карагулин.В качестве обучаемых, здесь вовсе не новобранцы - заместители командиров боевых дивизий. Так что во многом эти учения - обмен опытом. Простой пример - колонна с грузами и людьми, попала в условную засаду. Как рассказал заместитель командующего воздушно-десантными войсками по материально-техническому обеспечению Нариман Тимергазин, «…один из методов преодоления участка нападения - это когда расстояние между машинами увеличивается и набирается огромная скорость, чтобы гранатометчики не попали в машину. Основная задача - преодолеть участок нападения».Тяжелые машины набрали скорость до 70 километров в час. Впрочем к примеру в Новороссийске, поступили бы иначе. «У нас горная местность. Мы используем несколько другие методики, поскольку при перемещении техники по горной местности, колонна останавливается и занимает круговую оборону», - говорит командир отдельного батальона материального обеспечения, 7-ой десантно-штурмовой дивизии (г. Новоросийск) Алексей Терехов.Эти учения на базе Тульской дивизии продлятся до конца этой недели, и для военных со всей страны это хорошая возможность получить боевой опыт в мирных условиях.









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