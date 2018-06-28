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НОВОСТИ | Общество



28.06.2018 11:54 Сколько будут платить туляки за ЖКХ с 1 июля?
Татьяна Смирнова



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Новые тарифы озвучены. Уже с 1 июля за электро- и теплоэнергию, газ, воду и стоки будем платить больше в среднем на 4,8 процента. Причем, повышение тарифа на газ и свет – в области единое для всех. Голубое топливо подорожает на 3,3 процента, электроэнергия – на 3,5.

Как рассказал председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин, «…для городского населения электроэнергия подорожает с 4 рублей за киловат до 4 рублей 14 копеек. Для сельского населения и для горожан, чьи дома оснащены электроплитами и электроотопительными установками сохранен понижающий коэффициент к тарифу 0,7. Таким образом, тариф изменится всего на 10 копеек. С 2 рублей 80 копеек до 2 рублей 90 копеек».

А вот тарифы на коммунальные услуги – воду, тепловую энергию и водоотведение – у всех разные. Устанавливаются они по ресурсоснабжающим организациям – их в Тульской области около 230. Тарифы у всех свои. В среднем, повышение произойдет на 6,6 %. В ведомстве отмечают, пересмотр тарифов связан с объективными экономическими причинами. Как утверждает председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин, «…это изменение стоимости энергетических ресурсов, снижение объемов по теплу и по воде, индексация заработной платы работникам коммунальной сферы, повышение качество услуги».

Также в ведомстве говорят, что в последние годы рост коммунальных тарифов замедлил свой бег. Раньше тарифы увеличивались, обгоняя инфляцию. В целом по стране Тульская область не выбивается по росту коммунальных расценок и держится в середнячках. Для сравнения: наименьшее повышение коммуналки ожидает жителей Новосибирской области - на 3 %. Наибольшее повышение ждет жителей Уфы, где коммуналка подорожает на 13%. В Тульской области эта цифра составляет 4,8 %.
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