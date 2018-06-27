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27.06.2018 19:08 В Болохове вновь заработали звуковые маячки для слепых "Вести-Тула"





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Игравшая музыка, помогала слабовидящим ориентироваться в пространстве до тех пор, пока работало расположенное здесь же предприятие, у которого эти устройства и числились на балансе. Как только завод работу прекратил, замолкли и так нужные местным жителям маячки.



Сейчас в порядок приведен весь перекресток. Здесь установлены знаки и отремонтирован асфальт. Но сделали это местные власти только после того, как в ситуацию вмешался глава региона Алексей Дюмин. «Бюджет дотационный, денег на приобретение необходимого оборудования не было. Своими силами мы бы не смогли это закупить», - говорит заместитель главы администрации города Болохово Игорь Майоров.



По словам председателя Киреевского районного отделения Всероссийской организации общества слепых Ивана Обухова, «…без маячков слабовидящим приходилось плохо. Трудно было ориентироваться. Сейчас стало значительно лучше».



В Болохове, наконец, отремонтировали не работавшие несколько лет звуковые маячки для слепых. Эти устройства необходимы для микрорайона, где компактно проживают около 60 инвалидов по зрению.Игравшая музыка, помогала слабовидящим ориентироваться в пространстве до тех пор, пока работало расположенное здесь же предприятие, у которого эти устройства и числились на балансе. Как только завод работу прекратил, замолкли и так нужные местным жителям маячки.Сейчас в порядок приведен весь перекресток. Здесь установлены знаки и отремонтирован асфальт. Но сделали это местные власти только после того, как в ситуацию вмешался глава региона Алексей Дюмин. «Бюджет дотационный, денег на приобретение необходимого оборудования не было. Своими силами мы бы не смогли это закупить», - говорит заместитель главы администрации города Болохово Игорь Майоров.По словам председателя Киреевского районного отделения Всероссийской организации общества слепых Ивана Обухова, «…без маячков слабовидящим приходилось плохо. Трудно было ориентироваться. Сейчас стало значительно лучше».











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