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27.06.2018 18:39 В Тульской области отметили День молодежи Надежда Долгих





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Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, чередуются здесь со спортивными состязаниями, среди которых есть даже редкие городки. Наибольший интерес у участников к перетягиванию каната и так называемой гусенице.



На праздник молодежи собралось более 250 человек от 14 лет. Среди участников студенты ТулГУ, ТГПУ, Новомосковского института РХТУ им. Менделеева, молодые специалисты Туламашзавода, ТОЗа, молодежь из Венева, Узловой и Новомосковска. Отметили праздник молодежи в Золотом городе и волонтёры. Их на площадках работало 35 человек. Такое мероприятие и не работа вовсе, признаются многие.



«Сегодня мы пригласили сюда самых активных ребят, которые участвуют в разных мероприятиях, круглых столах, семинарах. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – Мы сделали для них хороший, молодежный квест, чтобы они поиграли, побегали, познакомились друг с другом».



Праздник продлился 6 часов. И за это время обойти все площадки можно было разве что бегом. Одно можно сказать точно: перешагнуть порог Золотого города с плохим настроением не получилось ни у кого.



Смех, музыка, гул споров и шуток. Сегодня умиротворенный Золотой город полон активной, энергичной и улыбающейся молодежи со всей области. 27 команд буквально захватили своим напором и энергией 14 площадок.Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, чередуются здесь со спортивными состязаниями, среди которых есть даже редкие городки. Наибольший интерес у участников к перетягиванию каната и так называемой гусенице.На праздник молодежи собралось более 250 человек от 14 лет. Среди участников студенты ТулГУ, ТГПУ, Новомосковского института РХТУ им. Менделеева, молодые специалисты Туламашзавода, ТОЗа, молодежь из Венева, Узловой и Новомосковска. Отметили праздник молодежи в Золотом городе и волонтёры. Их на площадках работало 35 человек. Такое мероприятие и не работа вовсе, признаются многие.«Сегодня мы пригласили сюда самых активных ребят, которые участвуют в разных мероприятиях, круглых столах, семинарах. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – Мы сделали для них хороший, молодежный квест, чтобы они поиграли, побегали, познакомились друг с другом».Праздник продлился 6 часов. И за это время обойти все площадки можно было разве что бегом. Одно можно сказать точно: перешагнуть порог Золотого города с плохим настроением не получилось ни у кого.















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