Отцы и дети:
Отравление метанолом
Большая вода:
Источник счастливой жизни
Ветхая культура:
Гром грянул
Матвей:
Путь к жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



27.06.2018 18:39 В Тульской области отметили День молодежи
Надежда Долгих



| фото |
Смех, музыка, гул споров и шуток. Сегодня умиротворенный Золотой город полон активной, энергичной и улыбающейся молодежи со всей области. 27 команд буквально захватили своим напором и энергией 14 площадок.

Интеллектуальные игры, такие как шахматы и шашки, чередуются здесь со спортивными состязаниями, среди которых есть даже редкие городки. Наибольший интерес у участников к перетягиванию каната и так называемой гусенице.

На праздник молодежи собралось более 250 человек от 14 лет. Среди участников студенты ТулГУ, ТГПУ, Новомосковского института РХТУ им. Менделеева, молодые специалисты Туламашзавода, ТОЗа, молодежь из Венева, Узловой и Новомосковска. Отметили праздник молодежи в Золотом городе и волонтёры. Их на площадках работало 35 человек. Такое мероприятие и не работа вовсе, признаются многие.

«Сегодня мы пригласили сюда самых активных ребят, которые участвуют в разных мероприятиях, круглых столах, семинарах. – Говорит министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. – Мы сделали для них хороший, молодежный квест, чтобы они поиграли, побегали, познакомились друг с другом».

Праздник продлился 6 часов. И за это время обойти все площадки можно было разве что бегом. Одно можно сказать точно: перешагнуть порог Золотого города с плохим настроением не получилось ни у кого.


















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .