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27.06.2018 16:13 В Туле перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве жены и падчерицы "Вести-Тула"





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Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…мужчина задушил падчерицу электрическим шнуром. Несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд».





Мужчина, который обвиняется в убийстве жены и падчерицы предстанет перед судом. Преступление было совершено в сентябре прошлого года, в Узловой. Как установило следствие, мужчина в ходе ссоры на почве ревности нанес жене удары молотком, а затем, используя электрический провод, задушил ее. Свидетелем этого преступления стала несовершеннолетняя падчерица. Тогда злоумышленник расправился и с ней.Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…мужчина задушил падчерицу электрическим шнуром. Несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд».









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