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|27.06.2018 15:48 Как будет работать парковка на улице Благовещенской?
|"Вести-Тула"
Сегодня на очередном заседании Тульской городской Думы, которое провёл глава города Юрий Цкипури, депутаты приняли решение о работе парковки на улице Благовещенской. Она рассчитана более чем на 200 мест и уже во всю функционирует.
Первые три часа оставить свой автомобиль на ней можно совершенно бесплатно. Каждый последующий час – 100 рублей. В выходные и праздничные дни, парковка на Благовещенской будет функционировать бесплатно. В будни плата сверх 3-х часового норматива будет взиматься с 8 до 19 часов.
Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…транспортные средства инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, перевозящие данные категории граждан, при наличии парковочного разрешения, могут размещаться бесплатно. Десять процентов от общего количества парковочных мест будет выделено для машин инвалидов».
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