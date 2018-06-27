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27.06.2018 15:48 Как будет работать парковка на улице Благовещенской? "Вести-Тула"





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Первые три часа оставить свой автомобиль на ней можно совершенно бесплатно. Каждый последующий час – 100 рублей. В выходные и праздничные дни, парковка на Благовещенской будет функционировать бесплатно. В будни плата сверх 3-х часового норматива будет взиматься с 8 до 19 часов.



Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…транспортные средства инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, перевозящие данные категории граждан, при наличии парковочного разрешения, могут размещаться бесплатно. Десять процентов от общего количества парковочных мест будет выделено для машин инвалидов».



Сегодня на очередном заседании Тульской городской Думы, которое провёл глава города Юрий Цкипури, депутаты приняли решение о работе парковки на улице Благовещенской. Она рассчитана более чем на 200 мест и уже во всю функционирует.Первые три часа оставить свой автомобиль на ней можно совершенно бесплатно. Каждый последующий час – 100 рублей. В выходные и праздничные дни, парковка на Благовещенской будет функционировать бесплатно. В будни плата сверх 3-х часового норматива будет взиматься с 8 до 19 часов.Как рассказал заместитель главы администрации города Тулы, начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин, «…транспортные средства инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, а также лица, перевозящие данные категории граждан, при наличии парковочного разрешения, могут размещаться бесплатно. Десять процентов от общего количества парковочных мест будет выделено для машин инвалидов».









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