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НОВОСТИ | Общество



27.06.2018 15:35 В Москве обсудили вопросы выпуска предприятиями ОПК гражданской продукции
"Вести-Тула"



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Формирование единого государственного заказа на гражданскую продукцию, выпускаемую оборонными предприятиями, поможет намного быстрее и эффективнее, расширить ассортимент выпускаемой продукции и переориентировать рынки сбыта. И этим должна заняться специальная межведомственная структура. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин выступая в Москве, на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.

Глава нашего региона, как человек, разбирающийся в вопросах ОПК и знающий гражданские нужды, оказался единственным руководителем субъекта страны которого пригласили обсудить вопросы коллегии. Задачи по развитию гражданского сектора с помощью высокотехнологичного потенциала оборонной промышленности поставил в своем майском указе Президент РФ.

Тульская область имеет свой передовой опыт по выпуску оборонными предприятиями гражданской продукции. По мнению Алексея Дюмина увеличить её число поможет госзаказ. «Именно долгосрочный госзаказ позволит развернуть серийное производство, привлечь банковские кредиты и высококвалифицированные кадры. На первоначальном этапе диверсификации предлагается предусмотреть заключение долгосрочных государственных контрактов на поставку гражданской продукции, включая при необходимости и ее сервисное обслуживание», - сказал Алексей Дюмин.
















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