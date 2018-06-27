НОВОСТИ | Общество







27.06.2018 15:16 Для тульских молодоженов организовали тренинги "Вести-Тула"





| фото |



В этом году их на 7,6 % меньше, чем за такой же период 2017-го. Положительно сказывается индивидуальная работа с каждой парой, осуществляемая специалистами Кризисного центра помощи женщинам, консультативные кабинеты по укреплению семьи и профилактике разводов.







Вряд ли кого-то затруднит расшифровать, что такое ГТО. Тоже готов, но только к семейной жизни. Вот такие тренинги теперь организуют для молодоженов области. И как уверяют специалисты, подобные занятия способствуют уменьшению случаев расторжения брака.В этом году их на 7,6 % меньше, чем за такой же период 2017-го. Положительно сказывается индивидуальная работа с каждой парой, осуществляемая специалистами Кризисного центра помощи женщинам, консультативные кабинеты по укреплению семьи и профилактике разводов.

Читать @gtrktula

















