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|27.06.2018 15:16 Для тульских молодоженов организовали тренинги
|"Вести-Тула"
Вряд ли кого-то затруднит расшифровать, что такое ГТО. Тоже готов, но только к семейной жизни. Вот такие тренинги теперь организуют для молодоженов области. И как уверяют специалисты, подобные занятия способствуют уменьшению случаев расторжения брака.
В этом году их на 7,6 % меньше, чем за такой же период 2017-го. Положительно сказывается индивидуальная работа с каждой парой, осуществляемая специалистами Кризисного центра помощи женщинам, консультативные кабинеты по укреплению семьи и профилактике разводов.
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