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27.06.2018 15:02 В Туле появился «Газон» "Вести-Тула"





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В спортивном блоке - показательное выступление фитнес-клуба ТулГУ, пробное занятие на фитболах, тестирование на определение своего фитнес-статуса. На главной сцене выступят самые крутые коллективы города. И главное: интереснейшие программы гарантированы здесь ежедневно!





Сегодня - День молодежи. В Туле его отметят открытием на территории кремля молодежного пространства «Газон». С двух часов дня до десяти вечера здесь можно замечательно отдохнуть и повеселиться. Посетителей ждут конкурсы и розыгрыши, презентация всех блоков проекта: творчество, фитнес, игротека, экскурсии, походы, неформальное образование.В спортивном блоке - показательное выступление фитнес-клуба ТулГУ, пробное занятие на фитболах, тестирование на определение своего фитнес-статуса. На главной сцене выступят самые крутые коллективы города. И главное: интереснейшие программы гарантированы здесь ежедневно!

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