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|27.06.2018 14:50 Тульский край станет привлекательным для съемок фильмов
|"Вести-Тула"
По распоряжению правительства Тульской области создана Кинокомиссия. В плане организации кинопроизводства у региона есть ряд преимуществ относительно других областей.
Один из них - близость к Москве, как к крупнейшему в России центру кинопроизводства. Создание в Тульской области, имеющей уникальные кинолокации, условий для реализации различных кинопроектов, будет способствовать развитию кинотуризма, что сейчас актуально.
Логотипом Кинокомиссии стал самовар из киноленты, выполненный в сочетании традиционных цветов Тульской области – красного и золотого.
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