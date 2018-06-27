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27.06.2018 14:44 СУ СК передал в суд дело в отношении уроженца города Выборга "Вести-Тула"





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Как выяснили следователи, из за конфликта по поводу стоимости ремонта мобильного телефона, мужчина вначале нанес смертельные удары ножом своей знакомой, затем нанес ножевые ранения её подруге зашедшей в это время домой, похитил несколько ценных вещей и скрылся.



Однако вторую девушку удалось спасти. Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…девушки обнаружил молодой человек, который ожидал ее возле подъезда. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд».



Завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего уроженца города Выборг Ленинградской области. Он обвиняется в убийстве, разбое, покушении на убийство двух и более лиц. Это преступление было совершено в июле прошлого года.Как выяснили следователи, из за конфликта по поводу стоимости ремонта мобильного телефона, мужчина вначале нанес смертельные удары ножом своей знакомой, затем нанес ножевые ранения её подруге зашедшей в это время домой, похитил несколько ценных вещей и скрылся.Однако вторую девушку удалось спасти. Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя СУ СК России по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…девушки обнаружил молодой человек, который ожидал ее возле подъезда. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд».







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