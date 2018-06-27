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НОВОСТИ | Общество



27.06.2018 14:21 Тульская молодежь посоревновалась в ловкости, гибкости и знаниях
Надежда Долгих



| фото |
Маршрут с препятствиями, подвесные конструкции, скалодром, веревочная лестница и интеллектуальный квест – тульская молодежь посоревновалась в ловкости, гибкости и знаниях в крытом веревочном парке «Остров сокровищ». Организатором турнира, приуроченного ко Дню молодежи, стал Молодежный парламент при Тульской областной Деме. А проводить его активно стало традицией.

Перед состязаниями состоялась встреча с депутатами регионального парламента, после которой ребятам вручили памятные сувениры с символикой 25-летия, которое Тульская областная Дума отметит в декабре.

«Те законы, которые принимаются, направлены на то, чтобы молодежь развивалась. Молодость, она дается, как и честь, один раз. И ее надо прожить активно. Вот то, что мы сейчас видим, - это и есть Родина, Отечество, патриотизм», - говорит депутат Тульской областной Думы Алексей Альховик.

Попробовали себя в веревочных испытаниях 35 человек из семи команд. Среди них студенты ТГПУ и ТулГУ, а также молодые специалисты тульских предприятий и представители Молодежного парламента при Тульской областной Думе.

«У нас реализуется концепция развития молодежной политики на территории каждого муниципального образования. В частности в Туле – это одно из стратегических направлений. Усилия направлены на развитие творчества, спорта, молодежного самоуправления, поддержку предпринимательской деятельности», - говорит председатель молодежного парламента при Тульской областной Думе Евгений Панфилов.

Море по колено и скалодромы по плечо, с состязаниями справились шутя. А непокоренных вершин и в жизни много, надо только захотеть.














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