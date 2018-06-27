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НОВОСТИ | Общество



27.06.2018 13:03 Жителям Новоугольного приходится пристально следить за погодой
Олег Масальский



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Вот уже около месяца жители нескольких улиц микрорайона Новоугольный что в Донском, пристально следят за погодой. И особенно отчаиваются, когда на улице жара и ни капли дождя. Несколько недель назад здесь начались перебои с водой. «Вода бывает только утром и то не каждый день», - возмущается жительница микрорайона Новоугольный Вера Телышева.

Понятно, что в частном секторе летом вода на вес золота. Помыться и приготовить поесть это одно. А еще полить огород и другие хозяйственные нужды. У кого-то есть колодцы, тяжелее всего у кого их нет. Местные жители связывают перебои с подачей воды со строительством недалеко от их домов нового микрорайона. Однако в администрации такое прямое совпадение отрицают, ссылаясь на порыв, который был устранен и массовый разбор воды.

«Был небольшой порыв в районе улиц Наркомовской и Первомайской Он был устранен. – Утверждает начальник управления ЖКХ администрации МО город Донской Сергей Кулик. – Проблемы с водой были не только в Новоугольном. Были затронуты практически все районы Донского. В дневные часы воды не хватало. Шел массовый разбор. Особенно в утреннее и вечернее время. Предположительно это происходит из-за полива».

Правда начальник управления ЖКХ поведал, что рядом с новым микрорайоном и недалеко от тех домов, где сейчас перебои с водой, планировалось строительство водонапорного узла, но подвел подрядчик. Теперь ищут нового. Строительство этого объекта должно решить проблемы всей окрестности с водоснабжением. Пока же администрация ведет ежедневные переговоры с местным водоканалом. Он кстати в частных руках.

Надо сказать, что в другом микрорайоне донского Северо-Задонске, проблема с нормальным водоснабжением также существовала много лет, по причине нежелания частного владельца сетей вкладывать средства в их ремонт. Вопрос был решен, когда сети передали на баланс муниципалитета, который занялся их перекладкой. Возможно такой же сценарий станет выходом и для жителей Новоугольного.
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