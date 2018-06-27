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НОВОСТИ | Общество



27.06.2018 12:27 Депутаты облдумы обсудили исполнение бюджета
Алексей Еремин



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По сравнению с 2016 объём доходов в региональную казну увеличился на 3%, это почти 2 млрд. рублей, а расходы - на 5,9%. И это при том, что полтора года назад, оценивая параметры законопроекта «О бюджете Тульской области на 2017 год», парламентарии отмечали, что год предстоит непростой.

«Ключевые цели бюджетных ассигнований достигнуты. Социальные отрасли оставались приоритетными. Средства направлялись не только на текущее содержание учреждений здравоохранения, образования, социальной политики и так далее, но и на перспективные проекты», - считает первый заместитель председателя Тульской областной Думы Александр Москалец.

Бюджет по-прежнему сохраняет социальную направленность. По словам министра финансов Тульской области Владимира Юдина, «…львиная доля средств идет на образование – 43%. На социальную политику расходуется 38%. Достаточно серьезные средства идут по линии здравоохранения».

Свой облик меняет не только областная столица, но и все муниципалитеты региона. В прошлом году им были выделены субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет» почти на 360 миллионов рублей. А в этом году на программу будет направлено уже полмиллиарда рублей.

Дорожный фонд получил почти 4,5 млрд. рублей. В том числе свыше 3,5 млрд. рублей – на ремонт и содержание региональных и межмуниципальных автодорог. Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, «…произведен ремонт участков автомобильный дорог протяженностью 60 км в семи муниципальных образованиях».

После выступления министров состоялось и обсуждение исполнения бюджета.















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