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27.06.2018 11:56 Жителям Заречья станет легче дышать "Вести-Тула"





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Как было сказано на последнем оперативном совещании в областной администрации, в ближайшее время «Тулагорводоканал» намерен заключить контракт на установку купола на этих сооружениях. Работы выполнят до 1 ноября. Заканчивается и проектирование цеха осушения жидких отходов, и в следующем году должна начаться стройка.





Вздохнуть свободнее, смогут в скором времени жители Заречья которые много лет жаловались на дурно пахнущие местные очистные. И вот наметились перемены.Как было сказано на последнем оперативном совещании в областной администрации, в ближайшее время «Тулагорводоканал» намерен заключить контракт на установку купола на этих сооружениях. Работы выполнят до 1 ноября. Заканчивается и проектирование цеха осушения жидких отходов, и в следующем году должна начаться стройка.

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