НОВОСТИ | Общество







26.06.2018 18:31 В Платоновском парке восстановят каскад прудов "Вести-Тула"





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Год назад губернатор Алексей Дюмин поручил привести парк в порядок. С осени до зимы территорию расчищали от мусора. Проект довольно сложный. Включает не только дорожки, но и различные архитектурные формы и фонтан. А их установить в лесу не просто. Работы ведутся полностью на средства инвестора.



«Еще несколько лет назад здесь было много больных, аварийных деревьев, большое количество несанкционированных свалок. – Говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. – В настоящее время ряд проблем решен. Инвестор планирует открыть для доступа уже благоустроенную часть парка до середины сентября, то есть к Дно города Тулы».



Один километр и еще сто метров дорожек проложат в Платоновском парке, где сегодня полным ходом идёт реконструкция. Работы включают и восстановление каскада прудов, который был здесь в начале 20 века. Водоемы принадлежали купцу Платонову. В них разводили рыбу на продажу, в том числе деликатесную стерлядь. У прудов сделают смотровые площадки с удобными выходами и мост.Год назад губернатор Алексей Дюмин поручил привести парк в порядок. С осени до зимы территорию расчищали от мусора. Проект довольно сложный. Включает не только дорожки, но и различные архитектурные формы и фонтан. А их установить в лесу не просто. Работы ведутся полностью на средства инвестора.«Еще несколько лет назад здесь было много больных, аварийных деревьев, большое количество несанкционированных свалок. – Говорит министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов. – В настоящее время ряд проблем решен. Инвестор планирует открыть для доступа уже благоустроенную часть парка до середины сентября, то есть к Дно города Тулы».









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