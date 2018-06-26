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26.06.2018 18:14 В Тульской области будут проверять обоснованность цен на бензин "Вести-Тула"





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И если мировые и общероссийские тенденции подорожания бензина относятся к числу первых и правительство региона влиять на них не может, то обоснованность цен на АЗС и наличие монопольных сговоров - это как раз то, что проверить на местах можно и нужно. Также одной из основных мер борьбы с ростом цен на бензин в Тульской области станет развитие конкуренции. В регион в ближайшее время планирует зайти крупная сеть заправочных станций, название которой пока не раскрывают.



По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «…это позволит даже на фоне общероссийской динамики цен не допускать опережающего роста. Еще один важный фактор в снижении цен на топливо - это более широкое распространение автоматических заправок. То есть тогда минимизируются затраты на обслуживающий персонал и за счет применения автоматической заправки в общей сложности снижение в цене на бензин достигается где-то от рубля до полутора».

В Тульской области будут еженедельно проверять обоснованность цен на бензин на автозаправках. Об этом сегодня рассказал министр промышленности и топлино-энергетического комплекса региона Дмитрий Ломовцев. Займутся этим совместно антимонопольная служба и активисты Общенародного фронта. По словам министра, цены на топливо в регионе складываются исходя как из объективных, так и из субъективных факторов.И если мировые и общероссийские тенденции подорожания бензина относятся к числу первых и правительство региона влиять на них не может, то обоснованность цен на АЗС и наличие монопольных сговоров - это как раз то, что проверить на местах можно и нужно. Также одной из основных мер борьбы с ростом цен на бензин в Тульской области станет развитие конкуренции. В регион в ближайшее время планирует зайти крупная сеть заправочных станций, название которой пока не раскрывают.По словам министра промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрия Ломовцева, «…это позволит даже на фоне общероссийской динамики цен не допускать опережающего роста. Еще один важный фактор в снижении цен на топливо - это более широкое распространение автоматических заправок. То есть тогда минимизируются затраты на обслуживающий персонал и за счет применения автоматической заправки в общей сложности снижение в цене на бензин достигается где-то от рубля до полутора».









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