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26.06.2018 16:42 В правительстве региона обсудили выполнение майского указа Президента России 2018 года "Вести-Тула"





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Напомним, что в Тульской области «майские» указы 2012 года задали ориентир развития региона. В соответствии с ними была подготовлена программа развития Тульской области, которая затем стала указом губернатора 11 июля 2016 года.



По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «…правительство Тульской области подготовило план действий и для каждого органа исполнительной власти, и для каждого муниципалитета. Сейчас национальные проекты, которые обозначены в Указе, станут основой трех ключевых документов Российской Федерации. Первый из них будет подготовлен до 1 октября 2018 года. Это основные направления деятельности правительства РФ на ближайшие шесть лет. Ожидается, что в этом документе будет систематизирована работа всех ведомств, всех подведомственных учреждений. После этого ориентиры будут спущены регионам, муниципалитетам, госкомпаниям, всем последующим уровням управления».



Основные направления деятельности по приоритетным проектам: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, наука, культура. Алексей Дюмин подчеркнул, что поставленные задачи потребуют серьезных усилий и взвешенных решений. Кроме того, необходимо привести в соответствие региональную нормативную базу.





В правительстве региона обсудили выполнение в Тульской области майского указа Президента России 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития страны на период до 2024 года». Вся система стратегического планирования в стране теперь основывается на реализации 12 национальных проектов.Напомним, что в Тульской области «майские» указы 2012 года задали ориентир развития региона. В соответствии с ними была подготовлена программа развития Тульской области, которая затем стала указом губернатора 11 июля 2016 года.По словам заместителя губернатора Тульской области Вячеслава Федорищева, «…правительство Тульской области подготовило план действий и для каждого органа исполнительной власти, и для каждого муниципалитета. Сейчас национальные проекты, которые обозначены в Указе, станут основой трех ключевых документов Российской Федерации. Первый из них будет подготовлен до 1 октября 2018 года. Это основные направления деятельности правительства РФ на ближайшие шесть лет. Ожидается, что в этом документе будет систематизирована работа всех ведомств, всех подведомственных учреждений. После этого ориентиры будут спущены регионам, муниципалитетам, госкомпаниям, всем последующим уровням управления».Основные направления деятельности по приоритетным проектам: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные дороги, наука, культура. Алексей Дюмин подчеркнул, что поставленные задачи потребуют серьезных усилий и взвешенных решений. Кроме того, необходимо привести в соответствие региональную нормативную базу.













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