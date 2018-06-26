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НОВОСТИ | Общество



26.06.2018 16:09 Посол Кубы: необходимо развивать сотрудничество в области экономики и торговли
"Вести-Тула"



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Посол республики Кубы в России Херардо Порталь сегодня встретился с с губернатором региона Алексеем Дюминым. Кстати, это не первая встреча главы региона с послом. Знакомство состоялось этой весной в Доме приёмов российского МИДа, где прошла презентация экономических возможностей Тульской области. В ходе этого визита посол собирается посетить одну из больниц Тулы, а также Ясную Поляну.

«В прошлом году товарооборот нашего региона с Кубой составил более 1 млн. долларов. Нам есть к чему стремиться и по каким направлениям можно повысить товарооборот. Тульская область готова вносить свой вклад в развитие партнерских отношений между нашими странами. Это касается всех сфер: и торговли, и медицины, науки, культуры, образования, спорта», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Совсем недавно исполнилось пять месяцев с тех пор, как я приехал в Российскую Федерацию в качестве посла. – Говорит посол республики Кубы в России Херардо Порталь. - Это один из первых регионов, который я посетил. Мы тоже хотели бы в Туле познакомиться с возможностями для расширения и укрепления сотрудничества в области экономики и торговли. И воспользоваться потенциалом, которым обладают и республика Куба, и Тульская область на благо нашей страны и вашего региона».
















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