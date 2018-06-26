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26.06.2018 12:25 Суд вынес приговор делу «Первого экспресса» "Вести-Тула"





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На скамье подсудимых оказались бывший председатель правления Константин Томенчук, председатель совета директоров Сергей Худяков, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев и начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева. Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 16 лет до 19 лет и со штрафом в размере от 750 тыс. рублей до 2,9 млн. рублей.



Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима. По приговору суда конфисковано личное имущество осужденных - земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобильные прицепы, золотые изделия. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.







В Туле вынесен приговор по уголовному делу о хищении 5 млрд. рублей у коммерческого банка «Первый экспресс». Суд установил, что сотрудники банка с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным юридическим лицам.На скамье подсудимых оказались бывший председатель правления Константин Томенчук, председатель совета директоров Сергей Худяков, первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев и начальник отдела ценных бумаг Юлия Воробьева. Суд приговорил подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на срок от 16 лет до 19 лет и со штрафом в размере от 750 тыс. рублей до 2,9 млн. рублей.Отбывать наказание мужчины будут в исправительной колонии строгого режима, женщина - в колонии общего режима. По приговору суда конфисковано личное имущество осужденных - земельные участки, жилые и нежилые помещения, автомобильные прицепы, золотые изделия. Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

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