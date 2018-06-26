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26.06.2018 11:35 В Туле прошел бал медалистов Анастасия Октябрьская





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Знакомьтесь, повелитель химических уравнений и реакций Артемий Корнеев. Он умудрился заработать максимальный балл – 100 – на едином государственном экзамене по химии. «Не нервничать на экзамене невозможно, но экзамен был решаемый. Я хочу стать врачом, а химия это профилирующий предмет», - говорит Артемий.



Медаль «За особые успехи в учении», которую получит Артемий в школе, даст ему дополнительные баллы при поступлении в вуз. Их количество варьируется до десяти, решает приёмная комиссия. Это будет в недалёком будущем. А сегодня заслуженный отдых, который все 933 медалиста Тульской области заслужили.



Последние годы бал медалистов проводили в Доме дворянского собрания. В этом он сменил прописку и переехал в Городской концертный зал. Не случайно. Во-первых, возросло количество тульских умников и умниц, почти на 100. Во-вторых, эта площадка наиболее удобна. Ведь в качестве подарка выпускникам показали мюзикл «Ромео и Джульета». Экзамены позади, теперь можно и о любви помечтать.



Одиннадцать лет без права на ошибку. Чтобы по итогу в аттестате были пятёрки по всем предметам. Детьми этих умников и умниц точно не назовёшь. Они знают чего хотят и уверенно идут к своей цели.Знакомьтесь, повелитель химических уравнений и реакций Артемий Корнеев. Он умудрился заработать максимальный балл – 100 – на едином государственном экзамене по химии. «Не нервничать на экзамене невозможно, но экзамен был решаемый. Я хочу стать врачом, а химия это профилирующий предмет», - говорит Артемий.Медаль «За особые успехи в учении», которую получит Артемий в школе, даст ему дополнительные баллы при поступлении в вуз. Их количество варьируется до десяти, решает приёмная комиссия. Это будет в недалёком будущем. А сегодня заслуженный отдых, который все 933 медалиста Тульской области заслужили.Последние годы бал медалистов проводили в Доме дворянского собрания. В этом он сменил прописку и переехал в Городской концертный зал. Не случайно. Во-первых, возросло количество тульских умников и умниц, почти на 100. Во-вторых, эта площадка наиболее удобна. Ведь в качестве подарка выпускникам показали мюзикл «Ромео и Джульета». Экзамены позади, теперь можно и о любви помечтать.









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