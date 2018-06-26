НОВОСТИ | Общество







26.06.2018 11:08 Тульские авиамоделисты показали высший пилотаж "Вести-Тула"





| фото |



Участники продемонстрировали фигуры высшего и группового пилотажа, воздушные фристайл и бой, сцену спасения людей из очага техногенной катастрофы с применением пиротехники. На фестиваль с показательными выступлениями прибыли ведущие авиамоделисты России из 27-ми городов страны. В небо над Тулой поднимались модели самолётов с размахом крыльев до шести метров с реактивными и поршневыми двигателями.







Высший пилотаж в эти выходные в небе над Тулой показали авиамоделисты. На аэродроме Клоково прошел Десятый юбилейный фестиваль радиоуправляемых авиамоделей «Тульские крылья».Участники продемонстрировали фигуры высшего и группового пилотажа, воздушные фристайл и бой, сцену спасения людей из очага техногенной катастрофы с применением пиротехники. На фестиваль с показательными выступлениями прибыли ведущие авиамоделисты России из 27-ми городов страны. В небо над Тулой поднимались модели самолётов с размахом крыльев до шести метров с реактивными и поршневыми двигателями.

Читать @gtrktula

















