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НОВОСТИ | Общество



26.06.2018 10:57 Туляки пришли в Кремль поболеть за сборную России по футболу
Алексей Еремин



| фото |
Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Уругвая, но ничего страшного не произошло. Наша команда в 1/8 финала впервые за 32 года. В Туле, в Кремле, в самом сердце города-героя состоялся настоящий спортивный праздник. Начался он с мастер-класса молодежки «Арсенала».

В Тульском кремле у всех жителей города была уникальная возможность прикоснуться к истории, к нашим легендарным футболистам. По крайней мере о них сегодня говорит весь мир. Это Игнашевич, Черышев, Дзюба.

Тульские болельщики были настроены позитивно. Многие перед матчем прогнозировали победу российской сборной. Была готова даже пиротехника. Если бы наши футболисты забили бы хотя бы один гол, то зрители увидели бы фейерверк. Но пиротехника так и осталась неиспользованной.

Впрочем, это не испортило настроение туляков, пришедших в Кремль поболеть за наших спортсменов. Наш домашний чемпионат мира запомнится каждому. Болельщики не расходились до последнего. Впереди 1/8 финала. Расстраиваться сейчас не надо. Все самое главное – впереди!
















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