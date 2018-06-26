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26.06.2018 22:04 Как выбирать онлайн-кассу: инструкция для малого бизнеса Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Во-первых, обратите внимание на соответствие реестру и наличие фискального накопителя. Если выбранная модель не входит в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, то ее не поставят на учет. А заманчивая цена часто может означать, что фискальный накопитель придется покупать отдельно (это существенные расходы). Компания «Эвотор» , например, созданная вместе со Сбербанком, предлагает онлайн-кассы с уже встроенным фискальным накопителем.



Во-вторых, стоит разобраться с видами онлайн-касс и их функционалом – решает ли касса задачи вашего конкретного бизнеса. Самыми доступными для малого бизнеса являются онлайн-кассы двух видов — автономные кнопочные устройства ( «автономки») и смарт-терминалы или «умные» онлайн-кассы.



«Автономки» — это модернизированные аналоги привычных старых касс, которые дополнены фискальным накопителем и модулем связи. Некоторые из них более продвинутые, но все еще автономные модели. «Умные» кассы разрабатывали под новое законодательство с учетом современных технологий. Такие кассы предлагает, например, компания «Эвотор».



«Автономки» дешевле, но нужно иметь ввиду, что у кнопочной онлайн-кассы много ограничений. Она представляет собой дисплей и клавиатуру, поэтому все операции — выбор смены, закрытие чека, возврат, скидка — требуют нажатия определенного сочетания клавиш. При работе с умными онлайн-кассами запоминать многоступенчатую комбинацию не нужно, каждая операция имеет свою сенсорную кнопочку, если нужна скидка – выбираете «скидка». Смарт-кассы похожи на планшеты и смартфоны, их интерфейс столь же дружелюбен и интуитивно понятен.



В «автономках» нет возможности управлять весами — касса не сможет автоматически внести в чек стоимость товара, исходя из веса. К «умным» кассам весы, устройства для приема карт и прочее оборудование подключаются без проблем, надо лишь скачать из облака нужные драйверы. Так что продавцам со смарт-терминалом работать проще, а скорость обслуживания покупателей выше.



Еще один важный момент - ситуация в бизнесе и законодательство в России часто меняется. Так, например, с 1 июля 2018 года всем магазинам и ресторанам, в ассортименте которых есть продукты животного происхождения, предстоит не только переход на онлайн-кассы, но и подключение к системе учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». При получении такой продукции они должны заносить штрих-коды товаров на кассу. В дальнейшем последует маркировка и других товаров — лекарств, ювелирных изделий, обуви и еще многих категорий, отмечают специалисты. Работа с системой учета ветеринарных сертификатов на «автономках» требует подключения ноутбука и, соответственно, существенных дополнительных расходов. Актуален здесь и вопрос по совместимости разных устройств. В «умных» онлайн-кассах он решается с помощью облачных приложений, которые скачиваются непосредственно на кассу.



Получается, что дешевые «автономки» хороши лишь для небольшого магазина, где мало людей, узкий ассортимент и в продаже нет алкоголя и мясомолочной продукции. Во всех остальных случаях лучше разово инвестировать чуть больше сначала, чтобы окупить вложения за счет развития бизнеса.



В-третьих, нужно думать не только о цене в моменте, но и о перспективах. Кассовую реформу можно использовать для развития своего бизнеса. Раньше автоматизация была предпринимателям не по карману, сейчас, благодаря облачным решениям и кассам, подключенным к интернету, многие продвинутые технологии, становятся доступны. По данным компании «Эвотор», за год предприниматели, установившие кассу в рамках первой волны реформы, стали зарабатывать больше: средний чек у тех, кто установил кассы в апреле 2017 года, вырос на 9%, а средний ежедневный оборот – на 48%.



«Умную» онлайн-кассу «Эвоторо» можно настроить под разные виды бизнеса и разные задачи. В магазине приложений «Эвотор.Маркет» уже более 240 приложений, часть из них бесплатны, часть – по подписке. Все как в смартфоне – скачиваешь нужные, перестал пользоваться – перестал и платить. Есть приложения, которые позволяют интегрировать кассу с привычными предпринимателям сервисами 1С, МойСклад, Мое дело, Кошелек, R-Keeper, iiko и т.д. Есть возможность добавлять торговую точку или кафе в «Яндекс.Справочник», где вас найдут больше клиентов. Владелец бизнеса может контролировать ситуацию, где бы он не находился. Например, приложение «Красная кнопка» помогает узнать, как часто продавец отсутствовал на рабочем месте.



Наконец, «умные» онлайн-кассы дают возможность дополнительного заработка – можно легко подключить прием платежей за мобильную связь, ЖКХ или эквайринг (прием платежей с помощью банковских карт). По статистике с уже установленных онлайн-касс «Эвотор», средний чек по банковским картам в 1,8 раз выше, чем при оплате наличными, а покупки в магазинах, где карты принимают, совершаются в 4,5 раз чаще, чем в магазинах, где можно платить только наличными. В рамках чемпионата мира по футболу «Эвотор» с платежной системой Visa даже выпустили спецпредложение – в комплекте онлайн-касса с подключенным эквайрингом обойдутся предпринимателю на 20-30% дешевле.



Предпринимателям, которые попадают во вторую волну кассовой реформы, стоит поспешить. Фирмы на ЕНВД и патенте, которые купят, установят и зарегистрируют онлайн-кассу до 1 июля, имеют право на налоговый вычет до 18 000 рублей за каждый терминал. В линейке смарт-терминалов есть устройства, которые попадают в этот диапазон – например, модель «Эвотор 5» сейчас стоит 17990 рублей. А это значит, что есть шанс автоматизировать свой бизнес практически полностью за счет государства.









Во вторую волну реформы установить онлайн-кассы и зарегистрировать их в налоговой обязаны все организации и ИП на ЕНВД или патенте с наемными работниками в сфере торговли и общепита. В реестре ФНС зарегистрировано более 100 моделей кассовой техники от разных производителей. Как же не ошибиться с выбором?Во-первых, обратите внимание на соответствие реестру и наличие фискального накопителя. Если выбранная модель не входит в Государственный реестр контрольно-кассовой техники, то ее не поставят на учет. А заманчивая цена часто может означать, что фискальный накопитель придется покупать отдельно (это существенные расходы). Компания, например, созданная вместе со Сбербанком, предлагает онлайн-кассы с уже встроенным фискальным накопителем.Во-вторых, стоит разобраться с видами онлайн-касс и их функционалом – решает ли касса задачи вашего конкретного бизнеса. Самыми доступными для малого бизнеса являются онлайн-кассы двух видов — автономные кнопочные устройства ( «автономки») и смарт-терминалы или «умные» онлайн-кассы.«Автономки» — это модернизированные аналоги привычных старых касс, которые дополнены фискальным накопителем и модулем связи. Некоторые из них более продвинутые, но все еще автономные модели. «Умные» кассы разрабатывали под новое законодательство с учетом современных технологий. Такие кассы предлагает, например, компания«Автономки» дешевле, но нужно иметь ввиду, что у кнопочной онлайн-кассы много ограничений. Она представляет собой дисплей и клавиатуру, поэтому все операции — выбор смены, закрытие чека, возврат, скидка — требуют нажатия определенного сочетания клавиш. При работе с умными онлайн-кассами запоминать многоступенчатую комбинацию не нужно, каждая операция имеет свою сенсорную кнопочку, если нужна скидка – выбираете «скидка». Смарт-кассы похожи на планшеты и смартфоны, их интерфейс столь же дружелюбен и интуитивно понятен.В «автономках» нет возможности управлять весами — касса не сможет автоматически внести в чек стоимость товара, исходя из веса. К «умным» кассам весы, устройства для приема карт и прочее оборудование подключаются без проблем, надо лишь скачать из облака нужные драйверы. Так что продавцам со смарт-терминалом работать проще, а скорость обслуживания покупателей выше.Еще один важный момент - ситуация в бизнесе и законодательство в России часто меняется. Так, например, с 1 июля 2018 года всем магазинам и ресторанам, в ассортименте которых есть продукты животного происхождения, предстоит не только переход на онлайн-кассы, но и подключение к системе учета ветеринарных сертификатов «Меркурий». При получении такой продукции они должны заносить штрих-коды товаров на кассу. В дальнейшем последует маркировка и других товаров — лекарств, ювелирных изделий, обуви и еще многих категорий, отмечают специалисты. Работа с системой учета ветеринарных сертификатов на «автономках» требует подключения ноутбука и, соответственно, существенных дополнительных расходов. Актуален здесь и вопрос по совместимости разных устройств. В «умных» онлайн-кассах он решается с помощью облачных приложений, которые скачиваются непосредственно на кассу.Получается, что дешевые «автономки» хороши лишь для небольшого магазина, где мало людей, узкий ассортимент и в продаже нет алкоголя и мясомолочной продукции. Во всех остальных случаях лучше разово инвестировать чуть больше сначала, чтобы окупить вложения за счет развития бизнеса.В-третьих, нужно думать не только о цене в моменте, но и о перспективах. Кассовую реформу можно использовать для развития своего бизнеса. Раньше автоматизация была предпринимателям не по карману, сейчас, благодаря облачным решениям и кассам, подключенным к интернету, многие продвинутые технологии, становятся доступны. По данным компании, за год предприниматели, установившие кассу в рамках первой волны реформы, стали зарабатывать больше: средний чек у тех, кто установил кассы в апреле 2017 года, вырос на 9%, а средний ежедневный оборот – на 48%.«Умную» онлайн-кассу «Эвоторо» можно настроить под разные виды бизнеса и разные задачи. В магазине приложений «Эвотор.Маркет» уже более 240 приложений, часть из них бесплатны, часть – по подписке. Все как в смартфоне – скачиваешь нужные, перестал пользоваться – перестал и платить. Есть приложения, которые позволяют интегрировать кассу с привычными предпринимателям сервисами 1С, МойСклад, Мое дело, Кошелек, R-Keeper, iiko и т.д. Есть возможность добавлять торговую точку или кафе в «Яндекс.Справочник», где вас найдут больше клиентов. Владелец бизнеса может контролировать ситуацию, где бы он не находился. Например, приложение «Красная кнопка» помогает узнать, как часто продавец отсутствовал на рабочем месте.Наконец, «умные» онлайн-кассы дают возможность дополнительного заработка – можно легко подключить прием платежей за мобильную связь, ЖКХ или эквайринг (прием платежей с помощью банковских карт). По статистике с уже установленных онлайн-касс «Эвотор», средний чек по банковским картам в 1,8 раз выше, чем при оплате наличными, а покупки в магазинах, где карты принимают, совершаются в 4,5 раз чаще, чем в магазинах, где можно платить только наличными. В рамках чемпионата мира по футболу «Эвотор» с платежной системой Visa даже выпустили спецпредложение – в комплекте онлайн-касса с подключенным эквайрингом обойдутся предпринимателю на 20-30% дешевле.Предпринимателям, которые попадают во вторую волну кассовой реформы, стоит поспешить. Фирмы на ЕНВД и патенте, которые купят, установят и зарегистрируют онлайн-кассу до 1 июля, имеют право на налоговый вычет до 18 000 рублей за каждый терминал. В линейке смарт-терминалов есть устройства, которые попадают в этот диапазон – например, модель «Эвотор 5» сейчас стоит 17990 рублей. А это значит, что есть шанс автоматизировать свой бизнес практически полностью за счет государства.

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