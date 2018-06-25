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НОВОСТИ | Общество



25.06.2018 18:46 Фестиваль «Тульское небо» собрал сотни зрителей
Алина Фурсенко



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Этот рюкзак с мотором, а на языке авиаторов мотопараплан, Антон Лазаренко привез с родной Камчатки в багажном отсеке пассажирского самолета, но и этот сверхлегкий по меркам авиации аппарат может летать почти также высоко. По словам Антона, максимальная высота, на которую он поднимался - 7800. На такой высоте необходимо надевать кислородную маску, термобелье, перчатки с подогревом.

Соревнования длятся уже неделю. В первом этапе состязались 28 экипажей из 13 регионов страны. Всю эту неделю небо над Тулой будут бороздить дельталеты. Как рассказала заместитель председателя правления федерации сверхлегкой авиации Тульской области Светлана Бобкова, «…очень интересные навигационные задания. Спортсмены получают карту непосредственно перед полетом. Минут 20 они разрабатывают упражнения. Нельзя пользоваться никакими электронными приборами, только полет по карте».

Не менее захватывающие аэродромные задания – посадка с выключенным двигателем, своеобразная змейка – облет препятствий. Это чемпионат России, но если небесный спорт будет развиваться, не исключено, что Мясново примет спортсменов из разных уголков мира. «Федерация существует уже третий год. Мы ее поддерживаем, субсидируем. Когда у нас появятся спортсмены высоких достижений, тогда будет совсем другая поддержка», - председатель комитета Тульской области по спорту Дмитрий Яковлев
.
Пока полеты задерживал порывистый ветер, зрители наслаждались музыкой, а мужчины, которых на поле было большинство – все-таки зрелищный мужской спорт, кроме того могли проверить свое здоровье. На все обследование – не больше 20 минут, и можно снова возвращаться к свисту ветра и гулу моторов.
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