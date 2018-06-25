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НОВОСТИ | Общество



25.06.2018 18:30 Туляки жалуются на отключение электроэнергии
"Вести-Тула"



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С 70 процентов в 2009-ом до 50 к этому моменту сократился процент изношенных электросетей на территории Тульской области. Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве региона губернатору доложил директор "Тулэнерго" Юрий» Тимонин.

Но и половина изношенной инфраструктуры это, похоже, достаточно много, поскольку причиной обсуждения этого вопроса стало большое количество жалоб, поступивших от населения.

Частично исправить ситуацию призвана запланированная на этот год замена 345 километров линий электропередач региона, а также строительство с нуля 257 километров электролиний. Впрочем, это далеко не единственный фактор, влияющий на аварийность. К таковым можно отнести, например, состояние просек вблизи опор ЛЭП и различные ЧП.

По словам Тимонина, «…наиболее частыми повреждениями были короткие замыкания и падение веток и частей деревьев. К сожалению, охранные зоны нельзя довести до нормативов из-за несогласования с лесниками».

«Я попрошу и министерство природных ресурсов и экологии региона, и администрацию Заокского района, и энергетиков подключиться к решению данной проблемы», - сказал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, обрщаясь к участникам совещания.
















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