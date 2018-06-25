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25.06.2018 17:53 В Туле прошел фестиваль защитников животных "Вести-Тула"





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По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «…фестиваль такого формата проходит в Туле впервые. Основная его цель в том, чтобы формировать у людей доброе, бережное отношение к животным».



Сейчас ни одного муниципального приюта для животных в Туле нет. Передержкой и пристройством животных в добрые руки с дальнейшим отслеживанием судьбы занимаются только волонтеры. В эти выходные все, кто забирал хвостатых домой, получал приданное в виде запаса корма.



«Для нас важно пристроить бездомных животных, которые уже живут в нашей клинике. Мы не являемся приютом, нам их просто жалко, поэтому мы этим занимаемся. Здесь я для того, чтобы найти им дом», - говорит ветеринар Ольга Зеленова.



Обзавестись четвероногим другом, бесплатно привить своего питомца от бешенства или постричь его у груммера за чисто символическую плату – все это можно было сделать в минувшие выходные на фестивале зоозащитников, который прошел в Туле. Здесь же продавались сувениры ручной работы. Все вырученные деньги были переданы волонтерам и потрачены на корма для подопечных.По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «…фестиваль такого формата проходит в Туле впервые. Основная его цель в том, чтобы формировать у людей доброе, бережное отношение к животным».Сейчас ни одного муниципального приюта для животных в Туле нет. Передержкой и пристройством животных в добрые руки с дальнейшим отслеживанием судьбы занимаются только волонтеры. В эти выходные все, кто забирал хвостатых домой, получал приданное в виде запаса корма.«Для нас важно пристроить бездомных животных, которые уже живут в нашей клинике. Мы не являемся приютом, нам их просто жалко, поэтому мы этим занимаемся. Здесь я для того, чтобы найти им дом», - говорит ветеринар Ольга Зеленова.













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