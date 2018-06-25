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25.06.2018 16:04 В Туле готовятся к отопительному сезону "Вести-Тула"





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Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «…в настоящее время по пяти объектам ведутся строительно-монтажные работы. В их числе водоснабжение поселка Рождественский. Завершение работ по данному объекту планируется в октябре этого года».



Ход подготовки к отопительному сезону обсудили на оперативном совещании в администрации города Тулы. Началась долгожданная для многих жителей прокладка новых сетей жизнеобеспечения в Большой Туле на сумму в 240 миллионов рублей. Среди запланированных работ тепло- и водоснабжение, газификация, строительство канализации в 29 населенных пунктах.Как рассказал заместитель главы администрации Тулы по строительству и ЖКХ Роман Мурзин, «…в настоящее время по пяти объектам ведутся строительно-монтажные работы. В их числе водоснабжение поселка Рождественский. Завершение работ по данному объекту планируется в октябре этого года».









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