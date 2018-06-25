НОВОСТИ | Общество







25.06.2018 15:45 Роспотребнадзор поможет тулякам определиться с путешествием "Вести-Тула"





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По будням с 10 до 16-ти часов можно будет получить консультацию специалистов по всем вопросам туристских услуг, а также узнать последнюю информацию об эпидситуации за рубежом и мерах профилактики инфекционных заболеваний. Узнать подробности туляки могут по телефонам: 55-55-50, 37-33-25, 37-70-06, 37-31-94.







С разных концов планеты регулярно приходит информация о всплеске той или иной инфекционной болезни. Одна из последних предупреждает о кори в Бельгии. Учитывая размах зарубежного туризма в пору летних отпусков, Роспотребнадзор организовал специальную горячую линию по инфекционным угрозам за рубежом. Она будет работать с 25 июня по 9 июля.По будням с 10 до 16-ти часов можно будет получить консультацию специалистов по всем вопросам туристских услуг, а также узнать последнюю информацию об эпидситуации за рубежом и мерах профилактики инфекционных заболеваний. Узнать подробности туляки могут по телефонам: 55-55-50, 37-33-25, 37-70-06, 37-31-94.

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