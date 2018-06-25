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25.06.2018 15:15 Тульский школьник стал «Мини Мистером России 2018» "Вести-Тула"





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Очевидную одарённость, способности мальчика заметил классный руководитель и отправил заявку на первый модельный конкурс. Сейчас Денис чувствует себя настоящим профессионалом, может смело проводить мастер-классы по умению держать себя на сцене и подиуме.



Но останавливаться на достигнутом не собирается. Уже в августе его ждут на съемках телепроекта «Топ-модель по-детски». А в следующем году юный туляк представит нашу страну на конкурсе «Мини мисс и мини мистер Вселенная 2019».



Тульский школьник Денис Егоров стал победителем десятого Всероссийского фестиваля «Мини Мисс и Мини Мистер России 2018». К этому званию Мини Мистер России Денис шёл два года. Репетиции, занятия вокалом, актёрским мастерством. Начинать приходилось с нуля.Очевидную одарённость, способности мальчика заметил классный руководитель и отправил заявку на первый модельный конкурс. Сейчас Денис чувствует себя настоящим профессионалом, может смело проводить мастер-классы по умению держать себя на сцене и подиуме.Но останавливаться на достигнутом не собирается. Уже в августе его ждут на съемках телепроекта «Топ-модель по-детски». А в следующем году юный туляк представит нашу страну на конкурсе «Мини мисс и мини мистер Вселенная 2019».









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