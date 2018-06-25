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25.06.2018 14:56 «Синий платочек» путешествует по Тульской области "Вести-Тула"





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Во время поездки молодежный парламент узнал историю памятных мест. «Станцию практически ежедневно бомбили и поэтому людей хоронили по ночам. В течение короткого времени людям было необходимо восстанавливать железную дорогую», – рассказывает заведующий школьным краеведческим музеем Горбачевской средней школы Виктор Захаров.



Молодёжный парламент при Тульской областной думе начал передачу эстафеты акции «Синий платочек». Первыми символ надежды и любви получили активисты в Плавске. Торжественная церемония состоялась возле братской могилы погибших во время войны жителей станции Горбачёво.Во время поездки молодежный парламент узнал историю памятных мест. «Станцию практически ежедневно бомбили и поэтому людей хоронили по ночам. В течение короткого времени людям было необходимо восстанавливать железную дорогую», – рассказывает заведующий школьным краеведческим музеем Горбачевской средней школы Виктор Захаров.









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