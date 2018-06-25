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25.06.2018 14:39 В Богородицке преображается городской сад "Вести-Тула"





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Как рассказал заместитель главы администрации Богородицкого района Игорь Романов, «…жители и гости Богородицка увидят обновленную набережную замощенную плиткой. В городском саду появятся скамейки и урны».





Набережная в Богородицке не знала ремонта около двадцати лет. Сейчас её преображают за счёт средств федеральной программы «Комфортная среда». Рабочие начали укреплять береговую линию. Поэтому пруд пока спущен. Дорожку вдоль пруда взамен старого асфальта замостят плиткой. Установят новое ограждение. В саду поставят лавочки и урны.Как рассказал заместитель главы администрации Богородицкого района Игорь Романов, «…жители и гости Богородицка увидят обновленную набережную замощенную плиткой. В городском саду появятся скамейки и урны».

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