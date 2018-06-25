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25.06.2018 14:17 В Туле продолжается ремонт дорог "Вести-Тула"





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По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «…дороги, которые вводились в эксплуатацию с 2013 года и по 2017 год, были проинспектированы и обследованы. Естественно, чем дольше дорогой пользуются, тем больше повреждения, но в целом объем гарантийного ремонта небольшой. Информация о всех выявленных недостатках направлена подрядчикам для проведения гарантийных работ».



В областном центре полным ходом идет ремонт дорог. По поручению губернатора Алексея Дюмина привели в нормативное состояние переезд через трамвайные пути на улице Металлургов. Дефекты выявляются в результате объезда по заявкам туляков и через сайт «Открытый регион 71». Также наоперативном совещании в администрации Тулы обратили внимание на качество дорожного полотна, уложенного за последние 4 года.По словам начальника Управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы Алексея Крыгина, «…дороги, которые вводились в эксплуатацию с 2013 года и по 2017 год, были проинспектированы и обследованы. Естественно, чем дольше дорогой пользуются, тем больше повреждения, но в целом объем гарантийного ремонта небольшой. Информация о всех выявленных недостатках направлена подрядчикам для проведения гарантийных работ».









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