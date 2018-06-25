НОВОСТИ | Общество







25.06.2018 13:29 Гости из Саудовской Аравии сыграли в футбол с тульскими подростками София Гафарова





| фото |



Саудиты приехали в Россию, чтобы поболеть за свою сборную и познакомиться с нашей страной. Эта поездка им стала подарком от правительства Саудовской Аравии за успехи в учебе. А сами ребята - воспитанники детских домов и приемных семей. В прошлом проблемные дети. Отсюда и желание познакомиться с ровесниками. Но почему они выбрали именно Щекинское специальное учебное учреждение, где подростки проходят сложный путь перевоспитания.



«Я сам воспитанник этого учреждения. – Рассказывает волонтер Кирилл Володин. – Когда я узнал о возможности привезти сюда ребят из Саудовской Аравии, то очень захотелось, чтобы они познакомились с нашим регионом, сыграли в футбол с туляками».



Делегацию встретили традиционным хлебом солью и подарили наше фирменное лакомство. Гости же привезли с собой свои пряники, а точнее финики. Посмотрели, как живут и учатся российские ребята. После встречи гости отправятся в Москву болеть за свою сборную, а наши ребята готовиться к выпускному. И несмотря на то, что общались они через переводчика, у них был единый язык – язык футбола.

У этих ребят свой мундиаль. В посёлке Первомайский матч Россия - Саудовская Аравия. Как видите, эмоций не меньше, чем сейчас в мегаполисах на чемпионате мира. Пока ничья.Саудиты приехали в Россию, чтобы поболеть за свою сборную и познакомиться с нашей страной. Эта поездка им стала подарком от правительства Саудовской Аравии за успехи в учебе. А сами ребята - воспитанники детских домов и приемных семей. В прошлом проблемные дети. Отсюда и желание познакомиться с ровесниками. Но почему они выбрали именно Щекинское специальное учебное учреждение, где подростки проходят сложный путь перевоспитания.«Я сам воспитанник этого учреждения. – Рассказывает волонтер Кирилл Володин. – Когда я узнал о возможности привезти сюда ребят из Саудовской Аравии, то очень захотелось, чтобы они познакомились с нашим регионом, сыграли в футбол с туляками».Делегацию встретили традиционным хлебом солью и подарили наше фирменное лакомство. Гости же привезли с собой свои пряники, а точнее финики. Посмотрели, как живут и учатся российские ребята. После встречи гости отправятся в Москву болеть за свою сборную, а наши ребята готовиться к выпускному. И несмотря на то, что общались они через переводчика, у них был единый язык – язык футбола.













Читать @gtrktula

















