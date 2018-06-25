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НОВОСТИ | Общество



25.06.2018 11:32 В Кимовске полным ходом идет реконструкция стадиона
Елена Панова



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В жаркий день на кимовском стадионе работа кипит. Есть куда торопиться. Всего через неделю – городской бал выпускников. Устраивать торжество именно здесь – давняя традиция. Теперь трибуны будут новые и абсолютно безопасные. По словам помощника губернатора Тульской области Сергея Лигая, «…были опасения по поводу надежности конструкций, поэтому мы сделали исследования, геологические изыскания».

Самое главное в работах – сделать качественную гидроизоляцию. Чтобы трибуны не разрушались под воздействием дождя и снега. Поэтому материал используют проверенный, с покрытием из кварцевого песка. Такой же применяли при строительстве стадионов для чемпионата мира по футболу.

«Этот материал использовался на многих стадионах, он позволяет на 100 процентов обеспечить водонепроницаемость данных конструкция», - говорит руководитель проекта по ремонту стадиона Максим Зайцев.

Ремонт стадиона – история пятилетней давности. Реконструкцию уже начинали, но так и не завершили. В ноябре прошлого года местные жители обратились за помощью к губернатору Алексею Дюмину. Был подготовлен проект работ и найден инвестор. Вот так пока выглядят потолки и стены в помещении под трибунами. В дождь крыша протекает. Здесь тоже сделают ремонт с применением гидроизоляции. Уже почти отреставрирован фасад здания. Срок сдачи стадиона назначен на июль.
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