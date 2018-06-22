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22.06.2018 18:54 На тульские магистрали выйдет электробус "Вести-Тула"





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Транспорт достаточно вместительный, он оснащен 30 сиденьями и позволяет перевозить до 90 человек. Уже завтра электробус выйдет на улицы города и будет ходить по двенадцатому маршруту троллейбуса до Косой Горы.



Как рассказал директор МКП «Тулагорэлектротранс» Александр Марушкин, «…транспорт полностью адаптирован для маломобильных групп населения. Для него не нужны дополнительные заправки. Заряда хватает на день эксплуатации».



На тульских улицах появится новый электробус. Это вид городского пассажирского транспорта, которому не нужны ни электрическая контактная сеть, ни топливо. Новый автобус поступил сегодня на предприятие «Тулгорэлектротранс» и в течении двух недель пассажиры будут тестировать его на удобство и практичность.Транспорт достаточно вместительный, он оснащен 30 сиденьями и позволяет перевозить до 90 человек. Уже завтра электробус выйдет на улицы города и будет ходить по двенадцатому маршруту троллейбуса до Косой Горы.Как рассказал директор МКП «Тулагорэлектротранс» Александр Марушкин, «…транспорт полностью адаптирован для маломобильных групп населения. Для него не нужны дополнительные заправки. Заряда хватает на день эксплуатации».









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