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22.06.2018 18:42 В Богородицк вернулся солдат Великой Отечественной Мария Кузнецова





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Он искал место захоронения деда всю жизнь, с отцом, потом - с сыновьями. Исколесили Украину. Нашли братскую могилу с фамилией. Привезли домой землю, успокоились. И вдруг - сигнал от поисковиков. Они нашли останки и медаль.



Медаль «За отвагу» гвардии младший лейтенант Бухтояров получил во время Сталинградской битвы. Жене писал: если встретишь того, кто прошел Сталинград - отдай последнее. И ведь мог не ходить на фронт - шахтеру, отличнику соцсоревнования, полагалась бронь.



На украинской земле он упал, обняв руками землю - на десятки лет. До последнего внук солдата ничего не говорил родным. Из Украины прах переправляли год. Целая спецоперация. В той стрелковой ячейке нашли останки двух человек - и товарищей хоронят вместе, с воинскими почестями. Ещё не все пришли с войны домой. Поэтому и трудятся поисковики везде, где полыхал огонь сражений.



Он вернулся домой спустя 75 лет. Всё это время родные помнили его и пытались найти могилу. «Мне отец рассказывал, как они с дедом гуляли по Богородицку. Ходили в кино, ели мороженое», - рассказывает внук воина Александр Бухтояров.Он искал место захоронения деда всю жизнь, с отцом, потом - с сыновьями. Исколесили Украину. Нашли братскую могилу с фамилией. Привезли домой землю, успокоились. И вдруг - сигнал от поисковиков. Они нашли останки и медаль.Медаль «За отвагу» гвардии младший лейтенант Бухтояров получил во время Сталинградской битвы. Жене писал: если встретишь того, кто прошел Сталинград - отдай последнее. И ведь мог не ходить на фронт - шахтеру, отличнику соцсоревнования, полагалась бронь.На украинской земле он упал, обняв руками землю - на десятки лет. До последнего внук солдата ничего не говорил родным. Из Украины прах переправляли год. Целая спецоперация. В той стрелковой ячейке нашли останки двух человек - и товарищей хоронят вместе, с воинскими почестями. Ещё не все пришли с войны домой. Поэтому и трудятся поисковики везде, где полыхал огонь сражений.











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