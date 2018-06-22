Зарплата чиновников:
Все лучшее - детям
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Неизбежное:
Капремонт дорожает
Большая вода:
Источник счастливой жизни


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 18:42 В Богородицк вернулся солдат Великой Отечественной
Мария Кузнецова



| фото |
Он вернулся домой спустя 75 лет. Всё это время родные помнили его и пытались найти могилу. «Мне отец рассказывал, как они с дедом гуляли по Богородицку. Ходили в кино, ели мороженое», - рассказывает внук воина Александр Бухтояров.

Он искал место захоронения деда всю жизнь, с отцом, потом - с сыновьями. Исколесили Украину. Нашли братскую могилу с фамилией. Привезли домой землю, успокоились. И вдруг - сигнал от поисковиков. Они нашли останки и медаль.

Медаль «За отвагу» гвардии младший лейтенант Бухтояров получил во время Сталинградской битвы. Жене писал: если встретишь того, кто прошел Сталинград - отдай последнее. И ведь мог не ходить на фронт - шахтеру, отличнику соцсоревнования, полагалась бронь.

На украинской земле он упал, обняв руками землю - на десятки лет. До последнего внук солдата ничего не говорил родным. Из Украины прах переправляли год. Целая спецоперация. В той стрелковой ячейке нашли останки двух человек - и товарищей хоронят вместе, с воинскими почестями. Ещё не все пришли с войны домой. Поэтому и трудятся поисковики везде, где полыхал огонь сражений.
















АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .