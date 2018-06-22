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НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 16:56 Губернатор потребовал ужесточить контроль за строительством социальных объектов
"Вести-Тула"



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Сейчас в регионе с привлечением бюджетных денег возводят 18 социально важных объектов. Среди них новые корпуса детской областной больницы, а совсем рядом - дорога по улице Хворостухина. Её строят по федеральной целевой программе «Жилище». Стоимость работ - 186 миллионов рублей. В прошлом году стройка встала - нужно было проводить археологические раскопки. Сейчас готовность 40 процентов, сдача объекта в октябре.

Как рассказал первый заместитель главы администрации Тулы, «…на данный момент завершены работы по реконструкции и выносу инженерных сетей, попадающих в зону строительства. Выполнено устройство полотна в районе переезда через трамвайные пути. Ведутся работы по устройству земляного корыта, ведется подготовка в выносу ЛЭП».

Были проблемы и при возведении городского центра художественной гимнастики в тульском Заречье. Из-за отставания от графика с подрядчиком расторгли контракт. На объект зашла новая строительная компания. Центр почти готов, сейчас идут отделочные работы. Срок сдачи - конец июля. Значит, в сентябре сюда придут спортсмены. Губернатор указал, что не только подрядчик, но и муниципальные власти отвечают за сорванные сроки.

«Проще всего разводить руками и сваливать вину на недобросовестных подрядчиков. Это разговор в пользу бедных. Надо сделать так, чтобы мы на эти грабли больше не наступали», - подчеркнул глава региона.















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