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22.06.2018 16:09 Тульский журналист написал книгу о работе предприятий в годы войны "Вести-Тула"





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Книга рассказывает о нелегком, каждодневном, ежечасном труде туляков, которые ковали победу в Самаре, Саратове, Перми, Новосибирске, Златоусте. «Я решил написать книгу после того, как мне попалась рукопись нашего радиожурналиста Николая Людвигова. Практически этот труд, а здесь более тысячи страниц, это его дневниковые записи. Я открывал для себя новые и новые факты. Наверное, все оружейники в годы войны работали в эвакуации и ковали победу», - говорит Виктор Щеглов.



Впервые об истории тульских оборонных предприятий в эвакуации. Накануне Дня памяти и скорби вышла в свет книга «Тыл - Фронту». Ее автор - ведущий «Радио России - Тула» Виктор Щеглов. Он долгое время работал с дневниками, архивными фотографиями и рукописями того времени, которые нигде ранее не публиковались.Книга рассказывает о нелегком, каждодневном, ежечасном труде туляков, которые ковали победу в Самаре, Саратове, Перми, Новосибирске, Златоусте. «Я решил написать книгу после того, как мне попалась рукопись нашего радиожурналиста Николая Людвигова. Практически этот труд, а здесь более тысячи страниц, это его дневниковые записи. Я открывал для себя новые и новые факты. Наверное, все оружейники в годы войны работали в эвакуации и ковали победу», - говорит Виктор Щеглов.







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