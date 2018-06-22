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22.06.2018 16:02 Тульские подростки не стесняются оранжевых жилетов Татьяна Голубова





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Ребята не стесняются оранжевых жилетов и не боятся запачкать руки. Некоторые работают уже не в первый раз, имеют трудовые книжки. Причины проявления такой самостоятельности у всех разные: «люблю свой город», «заработать денег».



В этом году планируется благоустроить 5000 школьников. Есть из чего выбрать: работа на предприятиях города, в музеях, библиотеках. По словам директора Центра занятости населения Ольги Хамешиной, количество желающих подработать в летний сезон увеличивается с каждым годом. «Это очень значимо и для ребят, и для семей. Ребята получают первый трудовой опыт и начинают с пониманием относиться к тому, что заработали первые деньги, свои 4-5 тысяч».



Рабочий день у школьников длится меньше, чем у старших коллег. Ребята от 14 до 16 лет трудятся не больше четырех часов в сутки, от 16 до 18 не больше семи. Как говорят сами подростки, хватает, чтобы почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком.



Вот так, с каждым ненужным вырванным сорняком, постепенно преображается наш город. Чище и уютнее его делают тульские школьники. Несмотря на ранний час, палящее солнце и совсем юный возраст работников, безделью здесь места нет, у каждого свое ответственное задание.Ребята не стесняются оранжевых жилетов и не боятся запачкать руки. Некоторые работают уже не в первый раз, имеют трудовые книжки. Причины проявления такой самостоятельности у всех разные: «люблю свой город», «заработать денег».В этом году планируется благоустроить 5000 школьников. Есть из чего выбрать: работа на предприятиях города, в музеях, библиотеках. По словам директора Центра занятости населения Ольги Хамешиной, количество желающих подработать в летний сезон увеличивается с каждым годом. «Это очень значимо и для ребят, и для семей. Ребята получают первый трудовой опыт и начинают с пониманием относиться к тому, что заработали первые деньги, свои 4-5 тысяч».Рабочий день у школьников длится меньше, чем у старших коллег. Ребята от 14 до 16 лет трудятся не больше четырех часов в сутки, от 16 до 18 не больше семи. Как говорят сами подростки, хватает, чтобы почувствовать себя взрослым, самостоятельным человеком.





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