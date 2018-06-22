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НОВОСТИ | Общество



22.06.2018 15:40 В Богородицке преображается городской сад
Вести-Тула

В Богородицке преображается городской сад

| фото |
В Богородицке преображается городской сад. За спиной бронзовой Екатерины теперь аккуратные дорожки, фонари и подсветка - это было сделано ещё в прошлом году. А в этом началась планировка сада: жители города выходят на субботники, предприниматели помогают техникой. Отсыпана земля, сформированы клумбы.

Набережная не знала ремонта около двадцати лет. Сейчас её благоустраивают за счёт средств программы «Комфортная городская среда». Рабочие начали укреплять береговую линию, поэтому пруд пока спущен. Взамен старого асфальта дорожку вдоль пруда замостят плиткой. Установят новое ограждение - былое сохранилось лишь фрагментарно, разворовали в девяностые. В саду поставят лавочки и урны.











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