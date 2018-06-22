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22.06.2018 15:11 Туляки смогут увидеть «НЕцифровую жизнь» "Вести-Тула"





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«Не опасное – не развивает!» – эта простая истина стала основой для многих направлений работы с молодежью того времени, вели которую недавние фронтовики. Спортивные самолеты, парашюты дельтапланы, акваланги, мотоциклы и спортивные автомобили - вот далеко не полный перечень технической «вооруженности» молодежи того времени. Организаторы выставки считают, что нам есть о чем помнить и чем гордится, но есть и над чем поразмышлять.







Фотовыставка «НЕцифровая» жизнь» начала свою работу в галерее «Непокорённые» кинотеатра «Киносити» в торговом центре «Гостиный двор». В экспозиции представлены фотографии из архива ДОСААФ и других собраний, охватывающие период с конца 50-х и до начала 70-х годов прошлого века.«Не опасное – не развивает!» – эта простая истина стала основой для многих направлений работы с молодежью того времени, вели которую недавние фронтовики. Спортивные самолеты, парашюты дельтапланы, акваланги, мотоциклы и спортивные автомобили - вот далеко не полный перечень технической «вооруженности» молодежи того времени. Организаторы выставки считают, что нам есть о чем помнить и чем гордится, но есть и над чем поразмышлять.

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